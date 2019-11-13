Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.

Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Шоу-бизнес Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом 31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.

Политика Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок» Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Политика Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Общество Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.

Технологии Google начнет открывать банковские счета Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.

Технологии Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках» Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.

Общество ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад Государственная дума в четверг, 14 ноября, приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы школы и детские сады, в которых уже учатся братья и сестры.