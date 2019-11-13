Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Ультрас киевского «Динамо» — о расистском скандале с Тайсоном: «Мы имитировали звук пятнистых сов»

Sport24.ruвчера в 14:31

Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Чемпионатвчера в 16:30

Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Ультрас киевского «Динамо» об уханье на матче с «Шахтером»: «Это акция в поддержку пятнистых сов»

Sports.ruвчера в 14:57

Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

Бомбардир.рувчера в 15:11

Киевские фанаты прикрыли свой расизм пятнистыми совами

Свободная Пресса02:50

Ультрас киевского «Динамо» сообщили, что они ухали как совы, а не как обезьяны

Украина.ру05:51
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
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Прибывшие врачи констатировали смерть 16-летней девочки, пишет издание 74.ru На теле школьницы следы насильственной смерти не обнаружены.
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Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:29
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Происшествия

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Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
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Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений

Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Bimru.ru вчера в 08:07
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Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»

Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 06:25
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Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого

Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
VSE42.RU 05:36
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Адиев стал главным тренером «Чайки»

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Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи

В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс 12 ноября в 07:34
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
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Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Общество

Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей

В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

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Общество

«Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга

Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.
Аргументы и Факты вчера в 11:37
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
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ФСБ пресекла деятельность крупного интернет-магазина наркотиков

News.ru вчера в 02:07
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Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
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Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Технологии

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
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ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

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Рудковская объявила награду за угрожавших сыну сектантов

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