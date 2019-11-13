Футбол
ЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»
Бомбардир.рувчера в 15:11
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Происшествия
В Челябинской области прямо на улице умерла школьница
Прибывшие врачи констатировали смерть 16-летней девочки, пишет издание 74.ru На теле школьницы следы насильственной смерти не обнаружены.
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Политика
Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»
Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого
Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
Футбол
Адиев стал главным тренером «Чайки»
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Общество
«Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга
Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность крупного интернет-магазина наркотиков
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Технологии
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Технологии
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Общество
ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад
Государственная дума в четверг, 14 ноября, приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы школы и детские сады, в которых уже учатся братья и сестры.
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за угрожавших сыну сектантов
Ранее ТВЦ.RU сообщал, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию после того, как их сын Александр получил проклятия и угрозы в свой адрес.