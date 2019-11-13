Футбол
ЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»
Бомбардир.рувчера в 15:11
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня 02:05
Общество
Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат
Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Свободная Пресса 08:13
Общество
Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
REGNUM 12:31
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
РИА Новости 09:42
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС вчера в 21:17
Общество
Конституционный суд разрешил сдавать жилье под богослужения
КС признал, что размещение культовых сооружений или административных зданий религиозных организаций возможно лишь на земельных участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов» или «религиозное управление и образование».
РБК 09:36
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
ТАСС 08:55
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Вечерний курьер 08:01
Политика
В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Ugpressa.ru 03:28
Политика
Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Известия 11:42
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков сообщил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить часть животных.
РИА Новости 11:31
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Армия и оружие
The National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Зарубежное издание The National Interest сообщило о полётах B-52 поблизости от военных баз РФ.
Актуальные Новости 10:41
Здоровье
Новгородцев протестируют на онкологические заболевания с помощью крыс
В Великом Новгороде сегодня, 14 ноября, стартовала апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний — она предусматривает использование в качестве детекторов лабораторных крыс.
REGNUM 11:08
Общество
Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
РИА Новости 12:35
Хоккей
Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)
Газета.Ru 11:55
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru 12 ноября в 03:58