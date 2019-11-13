Футбол
ЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Кино
Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Игромания.ру 12:11
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Политика
Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
Lenta.ru 14:35
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие
Рособоронэкспорт представит истребитель Су-57Э на выставке в Дубае
Российская государственная компания Рособоронэкспорт представит российский истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow, которая состоится в ноябре.
REGNUM 06:12
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Хоккей
Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Газета.Ru 15:58
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Авто
McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла
Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
AutoNews 07:11
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Политика
Путин заявил о избежавшей рецессии России
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:36
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец 05:35