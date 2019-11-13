Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

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Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
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