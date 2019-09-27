Футбол
Sport24.ruФанат, назвавший Адриано обезьяной: «Если меня привлекут к ответственности, откроется ящик Пандоры»
Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов, в отношении которого было заведено дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после того, как «Спартак» подал на него заявление в прокуратуру, заявил, что признание его виновным убьет культуру боления в России.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Srnsk вчера в 04:05
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Политика
Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы
Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
ТАСС 10:31
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД сообщило о подготовке изменений в закон "О полиции", в соответствии с которыми предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в Сети.
Московский Комсомолец 10:58
Происшествия
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах
Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
Российская газета 07:45
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Спорт
МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады
Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
Говорит Москва 09:51
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
РБК 25 сентября в 09:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Общество
В Петербурге родилась Россия Русских
Газета.Ru 09:25
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 26 сентября повысился на 0.08%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 26 сентября повысился на 0.08% (+0.0009) до $1.0951 с $1.0942 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 03:33
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру вчера в 13:38
Происшествия
В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку
В Зерноградском районе Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку из-за ошибки врачей.
РБК 05:06
Происшествия
В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника
В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника.
Комсомольская правда 10:05
Политика
Экс-глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии
Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Армия и оружие
США направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию
Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 16:09