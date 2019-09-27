Футбол

MetaratingsMetaratingsСуд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано

Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
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Фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Sport.ru09:59

Малосолов сообщил о намерении обжаловать штраф за твит про Луиса Адриано

Чемпионат08:35

Малосолов оштрафован на 20 тысяч рублей за твит о Луизе Адриану

Спорт-Экспресс08:28

Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. журналиста А.Малосолова за оскорбление бывшего футболиста «Спартака»

Агентство Москва08:18

Малосолова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление Луиса Адриано. Он собрался обжаловать решение суда

Sports.ru09:00

Малосолов: обвинительный приговор может убить культуру болельщиков в России

РИА Новости06:35

Адвокат Малосолова: «Решение суда — результат глупости. За сравнение с символом ОИ штраф 20 тысяч»

Sport24.ru08:45
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Политика

Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков

Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Экономика

S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК 17:32
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика

США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы

Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
РБК 18:50
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Происшествия

В Испании по запросу США задержан россиянин

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Происшествия

Алтайского маньяка задержали на Кипре

Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Общество

МЧС подтвердило запрет на курение на балконах

Постановление правительства об изменении правил противопожарного режима в России касается запрета на курение на балконах и лоджиях, заявили в пресс-службе российского МЧС.
Взгляд.ру вчера в 12:12
Происшествия

New York Times обвинила новгородца в убийстве

В статье, посвященной убийству Хангошвили, представители газеты утверждают, что в Германии задержан гражданин России под вымышленным именем, который на самом деле является уроженцем Новгородской области Владимиром Степановым.
53 новости 08:57
Авто

АвтоВАЗ намеревается выпускать электромобили от бренда

Накануне президент отечественного производителя из Тольятти Ив Каракатзанис в своем интервью рассказал телеканалу Россия-24 о сложившейся на сегодня ситуации на авторынке, мерах государственной поддержки, будующих намерениях планах по развитию марки LADA.
Pnzdrive вчера в 16:12
Космос

Российские ученые разработали систему борьбы с космическим мусором

Вести.Ru 00:21
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Музыка

Натали выпустила новую песню про мужчину мечты

Piter.tv 02:57
Политика

Палата представителей США потребовала у Помпео документы по Украине

Три комитета Палаты представителей США в рамках процедуры об импичменте Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине.
РЕН ТВ 16:42
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль

Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 08:38
Игры

Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров

Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
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Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество

В ГИБДД перестанут принимать фото из «Помощника Москвы»

Госавтоинспекция больше не будет использовать фотографии из приложения «Помощник Москвы» в качестве документальных свидетельств нарушения ПДД, сообщает «Коммерсантъ».
Вести Подмосковья 12:15
Происшествия

Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
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Гаджеты

Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне

ТАСС вчера в 10:08
Кино

Apple решила показывать свои фильмы в кинотеатрах

Одним из первых релизов Apple в кинотеатрах может стать фильм Софии Копполы «На скалах» (On the Rocks), в котором снимается в том числе Билл Мюррей.
Forbes 09:03
Авто

Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40

Принадлежащая Geely марка заявляет, что выпустит больше деталей о чистом электрическом кроссовере в ближайшие недели, до первого публичного показа, запланированного на 16 октября.
32CARS.ru 25 сентября в 04:04
Политика

Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Армия и оружие

В ДНР насчитали 22 обстрела за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 сентября украинская армия 22 раза обстреляла самопровозглашённую республику.
Московский Комсомолец 03:23
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Единоборства

Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере

После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.
Матч ТВ 14:42
Происшествия

Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
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Андрей Владимирович Малосолов
Российский журналист
Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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