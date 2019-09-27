Футбол

RT на русскомRT на русскомФаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
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Фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Малосолов сообщил о намерении обжаловать штраф за твит про Луиса Адриано

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Малосолов оштрафован на 20 тысяч рублей за твит о Луизе Адриану

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Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. журналиста А.Малосолова за оскорбление бывшего футболиста «Спартака»

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Болельщик ЦСКА Малосолов обжалует решение суда по штрафу за твит об Адриано

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Малосолова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление Луиса Адриано. Он собрался обжаловать решение суда

Sports.ru09:00

Адвокат Малосолова: «Решение суда — результат глупости. За сравнение с символом ОИ штраф 20 тысяч»

Sport24.ru08:45
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Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

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Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке

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Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе

В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.
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В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет

Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной

Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
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Саудовская Аравия восстановила добычу нефти в 9,8 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия восстановила уровень добычи нефти в 9,8 млн баррелей в сутки.
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Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.
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Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»

Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
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Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги

После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.
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Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
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Андрей Владимирович Малосолов
Российский журналист
Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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