Футбол

RT на русскомRT на русскомФаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
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Малосолова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление Луиса Адриано. Он собрался обжаловать решение суда

Sports.ru09:00

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Суд оштрафовал журналиста Малосолова за оскорбительный твит в адрес экс-игрока «Спартака»

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Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер.
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