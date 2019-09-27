Футбол
RT на русскомФаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
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Фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, оштрафовали на 20 тысяч рублей
Sport.ruвчера в 09:59
Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. журналиста А.Малосолова за оскорбление бывшего футболиста «Спартака»
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Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
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