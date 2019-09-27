Футбол
RT на русскомФаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Общество
Россиянки рассказали правду о своих телах
Lenta.ru 05:38
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Общество
В законе о запрете на курение на балконах нашли несоответствие
В новых правилах сказано о запрете открытого огня на балконах, а зажжённая сигарета не является открытым огнём, — заявил он в беседе с URA.RU.
News.ru вчера в 09:04
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 13:42
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
Известия 16:10
Политика
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена
Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Вести.Ru 12:51
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Культура
Компания MSI едет на «ИгроМир 2019»
Участники соревнования получат возможность проявить свои экстраординарные способности и побороться за ценные призы.
Srnsk вчера в 08:10
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Экономика
Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.
Ведомости 15:07
Политика
В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
РБК 13:43
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Футбол
«Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку
«Зенит» отправил бразильцу золотую футболку, выпущенную к победе в прошлом чемпионате России, с автографами игроков.
Спорт день за днем 05:28
Политика
Лавров обсудил с Помпео продление СНВ-3
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео на полях ГА ООН обсудил продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также мораторий на испытания ракет средней дальности.
Экономика сегодня 16:31
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru 10:43
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru 03:58
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ не опускает рук и будет бороться»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят надеется показать достойный результат на «Гран-при России».
Спорт-Экспресс 12:13
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27