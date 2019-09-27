Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.

Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

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