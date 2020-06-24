Происшествия

Pravda.RuPravda.RuФанатам «Спартака» полиция угрожает реальными сроками

Во время обысков, которые проводила полиция у фанатов "Спартака", сотрудники органов угрожали болельщикам и их семьям реальными сроками.
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Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
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Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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