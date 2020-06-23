Происшествия
Pravda.RuФанатам «Спартака» полиция угрожает реальными сроками
Во время обысков, которые проводила полиция у фанатов "Спартака", сотрудники органов угрожали болельщикам и их семьям реальными сроками.
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Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние
Чемпионатвчера в 08:01
Фанат «Спартака» Вася «Киллер» — о задержаниях: «Нецелесообразная и глупая мера»
Sport24.ruвчера в 16:26
Полиция задержала порядка 60 фанатов «Спартака», которые «красочно» проводили команду в Тулу
Тульские новостивчера в 09:40
«Спартак» призывает прекратить уголовное преследование фанатов после файер-шоу под Тулой
Первый Тульскийвчера в 10:50
Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование
Тульская служба новостей22 июня в 04:55
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Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Политика
На Красной площади стартовал парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ
В 2020 юбилейном году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должен был пройти по традиции в День Победы 9 мая.
iReactor 03:01
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
Dota2.ru 12:58
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Игры
Магазин Microsoft дарит пять игр
Blackbeard’s Cove (доступна в течение пяти дней) – игра о поисках сокровищ легендарного пирата Черной Бороды от студии TAS Systems.
Городской портал Новый Нижний 10:00
Экономика
Путин упростил налогообложение зарубежных активов
В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
Бухгалтерия.ру вчера в 11:10
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
ToDay News Ufa вчера в 07:03
Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва 11:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
RT на русском 14:11
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения пятерых младенцев в московской квартире в Останкинском районе.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество
Кустурица оценил Главный храм Вооруженных сил РФ
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица после посещения главного храма Вооруженных сил РФ сравнил труд его создателей с творчеством Леонардо да Винчи, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 13:01
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Кино
Жизни орков важны: Wizards of the Coast включается в борьбу с расизмом и домогательствами
Wizards of the Coast В ближайших книгах орков и дроу обещают представить в ином свете, такими же высокоморальными и психологически сложными, как и иные персонажи.
Игромания.ру 09:21
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Культура
Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix
Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00