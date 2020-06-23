Происшествия

Pravda.RuPravda.RuФанатам «Спартака» полиция угрожает реальными сроками

Во время обысков, которые проводила полиция у фанатов "Спартака", сотрудники органов угрожали болельщикам и их семьям реальными сроками.
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СМИ: фанатам «Спартака» угрожают реальными сроками после проводов команды

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Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
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Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

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Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
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Политика

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Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
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Путин упростил налогообложение зарубежных активов

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В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий

Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
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Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения пятерых младенцев в московской квартире в Останкинском районе.
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