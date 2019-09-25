Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.
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Фанатов «Факела» облили водой на стадионе

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Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC

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Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться

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Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

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В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»

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На матче с «Арсеналом» пожарные окатили фанатов «Факела» холодной водой при температуре +6

Sport24.ru15:34
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Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
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Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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