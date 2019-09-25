Футбол
Спорт-ЭкспрессФанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
ТВ Центр вчера в 01:28
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
Известия 11:36
Общество
С 1 октября повысится зарплата бюджетников
Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений.
RT на русском 10:35
Политика
Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
Известия 18:16
Космос
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.
ТК Звезда вчера в 02:03
Космос
Экипаж МКС вырос до девяти человек впервые за четыре года
Впервые с 2015 года на Международной космической станции находятся девять человек вместо обычных шести. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 18:43
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Финансы
В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
На обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируется выделить более 460 миллионов рублей на 2020 год, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
РИА Новости 18:28
Происшествия
Моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
Все моряки траулера «Бухта Наездник», на котором ранее возник пожар в норвежском порту Тромсё, эвакуированы.
Известия 07:15
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Политика
В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это "нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8".
ТАСС 12:11
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор вчера в 10:24
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые проявили чувства на публике
Актеры Максим Виторган (46) и Нино Нинидзе (28) впервые проявили чувства на публике.
Lisa.ru 06:14
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 00:01
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56