Футбол
Спорт-ЭкспрессФанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.
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Пожарные облили ледяной водой болельщиков матча «Факел» – «Арсенал» в Воронеже
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Пожарные во время матча облили холодной водой фанатов «Факела» при температуре +6 градусов
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