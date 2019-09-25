Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.
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