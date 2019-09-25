Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.

Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Общество Генпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования».

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных устройств Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Общество Няня сына Меган Маркл попала на фото Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.

Политика Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Шоу-бизнес Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ Сынишка тоже предпочел остаться с родительницей и не влезать в танцы отца и дочери.

Происшествия Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".

Кино Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.

Политика СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.

Политика Лавров обсудил с Зеленским урегулирование ситуации в Донбассе "С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", - сказал Лавров, подчеркнув, что главное в том, что это сказал президент Украины.

Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.

Происшествия Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.

Авто Рынок легковых авто ждёт небольшой рост При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, должны упасть на 2% до 1,64 млн единиц.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.