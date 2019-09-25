Футбол
Спорт-ЭкспрессФанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом». Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов.
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На матче с «Арсеналом» пожарные окатили фанатов «Факела» холодной водой при температуре +6
Sport24.ruвчера в 15:34
Пожарные облили ледяной водой болельщиков матча «Факел» – «Арсенал» в Воронеже
Вести Воронежвчера в 16:47
Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться
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На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования».
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Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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Правительство России в 2020-2022 годах выделит около 9,5 млрд руб. на предоставление жилья чиновникам.
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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
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РБК вчера в 16:31
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Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.
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Лавров обсудил с Зеленским урегулирование ситуации в Донбассе
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Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
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Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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Шоу-бизнес
Галкин показал свое «превращение» в Собчак
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Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
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Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
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