Футбол

MetaratingsMetaratingsФанатов «Факела» облили водой на стадионе

Во время матча 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом» (1:2) произошёл крайне странный для болельщиков воронежской команды. Пожарные облили болельщиков водой, при том, что температура воздуха составляла +6 градусов.
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