Футбол
MetaratingsФанатов «Факела» облили водой на стадионе
Во время матча 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом» (1:2) произошёл крайне странный для болельщиков воронежской команды. Пожарные облили болельщиков водой, при том, что температура воздуха составляла +6 градусов.
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Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 15:06
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Российская газета 13:51
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Армия и оружие
Haber7 (Турция): критически важное заявление из России! «Турция использует С-400 против нас» (Haber7)
Шойгу заявил, что в сегодняшних условиях Россия и Турция должны вместе бороться с общими угрозами.
ИноСМИ 13:28
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Хоккей
«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске
ProstoProSport 13:11
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости вчера в 12:40
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Общество
Росстат: Более 50 тысяч работников могут потерять работу
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу до конца текущего месяца.
Российская газета 05:44
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» вернутся в «Мир Юрского периода 3»
Исполнители главных ролей в фантастическом фильме "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн вновь встретятся на одной съемочной площадке.
Kinonews.ru 09:06
Политика
Рогозин оценил отказ в выдаче ему американской визы
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно отнёсся к отказу в выдаче ему американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.
RT на русском 16:59
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Общество
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение
ТК Звезда 23 сентября в 03:51
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия
Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
Газета.Ru 17:15