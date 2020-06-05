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Спорт71Спорт71Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
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