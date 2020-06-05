Коронавирус
Спорт71Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
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В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
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Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы
«Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр. Таких регионов еще «достаточно большое количество», добавил Мурашко.
РБК 16:12
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В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку
Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
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В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
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Генич дал прогноз на матч «Байер» - «Бавария»
Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от центрального поединка 30-го тура чемпионата Германии, в котором леверкузенский «Байер» на своем домашнем стадионе сыграет против мюнхенской «Баварии».
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Руководитель Управления Роспотребнадздора по Чувашии Надежда Луговская отметила, что регион еще не готов переходить на первый этап снятия ограничений.
Знамя труда (г. Ядрин) 12:59
Политика
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Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
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SM News вчера в 05:58
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В Калифорнии запретили обучать полицейских удушающим приемам
По словам Ньюсона, полицейских обучают удушающим приемам, ставящие под угрозу жизнь человека.
RuNews24.ru 21:09
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Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Президент России Владимир Путин потребовал доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧП в Норильске.
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Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
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Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
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МордовМедиа вчера в 11:36
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
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Вероятность обнаружения землеподобных планет стала выше
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