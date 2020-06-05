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Спорт71Спорт71Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
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Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

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Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
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Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
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Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
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В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

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Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, предусматривающие приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
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В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско в московском клубе.
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Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
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Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым

Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
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ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит

Европейский Союз пытается убедить премьер-министр Бориса Джонсона прийти к соглашению по Брексит к концу этого месяца, так как в ином случае Великобритания выйдет из политического блока без торговой сделки.
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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа.
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Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

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В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
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Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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