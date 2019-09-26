Футбол
РИА НовостиРФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
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Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
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Умерла девочка из Перми, которую пыталась спасти Жанна Фриске
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США расширили санкции против РФ
Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
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Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
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Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
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«Иридиевая бомба» может стать универсальным лекарством от рака
Международная группа ученых разработала новый и, возможно, универсальный метод борьбы с раком.
Хайтек+ вчера в 08:56
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Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации
Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН.
Национальная служба новостей 07:18
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Гаджеты
Samsung работает над доступной версией Galaxy Note 10
Модель была упрощенной версией флагманского Note 3. Кроме того, Samsung работает над доступным складным смартфоном с индексом SM-F700F.
Ридус 05:31
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
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По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей
По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
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Газета.Ru 03:03
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
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Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
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Умер космонавт Геннадий Манаков
Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
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В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ
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В Киеве изъявили желание прочесть стенограммы бесед Путина и Макрона
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Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе
Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
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В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
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