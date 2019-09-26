Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ. На это, в частности, обратил внимание спортивный журналист Артем Калинин, который поделился видеозаписью в своем Twitter-аккаунте.

Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.

Армия и оружие Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Происшествия Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».

Происшествия Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто Nissan представил обновленный Patrol Компания Nissan представила обновлённый Patrol.

Футбол Жена Икарди Ванда Нара сфотографировалась обнаженной Например, менее чем за сутки видео набрало 1,3 млн просмотров. Ранее Нара заговорила об уходе из "ПСЖ" недавно перешедшего в клуб Икарди.

Происшествия В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.

Автоспорт В Honda заменят моторы, Квят стартует последним Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.

Авто Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.

Общество В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Политика Экс-генпрокурор Украины пожаловался в Верховный суд на своё увольнение Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен через суд отменить своё увольнение, сообщило 26 сентября издание «Украинская правда».

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.