Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

В правоохранительных органах сообщается, что данные мероприятия предназначены для проверки документов. Но, задержания происходят не только возле стадиона, но и в центре. Несколько болельщиков «Спартака» находятся в отделении полиции и пропустят матч с «Зенитом», который начнется в 19.

Фанатов «Спартака» задерживают перед матчем с «Зенитом»

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