Футбол

Pravda.RuPravda.RuФанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением. Стюарды после входа фанатов на гостевую трибуну закрывали на ключ калитки, установленные на ограждении.
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В Челнах фанатов «Спартака» закрыли в клетке во время матча с «КАМАЗом»

Inkazan03:30

Болельщики «Спартака» взаперти, Красава на пирогах у мамы Дзагоева, дриблинг Беленова. Что вы могли пропустить в Кубке

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Фанатов «Спартака» заперли на трибуне на ключ. Видео

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Болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали на ключ

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В Набережных Челнах фанатов «Спартака» на трибуне посадили в клетку

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Кто-нибудь подумал о безопасности? Фанатов «Спартака» заперли в клетке во время матча с «КАМАЗом»

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