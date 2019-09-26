Футбол
Pravda.RuФанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением. Стюарды после входа фанатов на гостевую трибуну закрывали на ключ калитки, установленные на ограждении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Политика
СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Шоу-бизнес
Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ
Сынишка тоже предпочел остаться с родительницей и не влезать в танцы отца и дочери.
Дни.ру 03:34
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.
Российская газета 04:32
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета 03:16
Энергетика
Глава ОПЕК заявил о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией
Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.
REGNUM 02:15
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 24 сентября в 17:00
Политика
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
РИА Новости 04:09
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБК вчера в 23:00
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Кино
Комедию о Гитлере «Кролик Джоджо» не покажут в России
Piter.tv вчера в 08:33
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Наука
В птичьем помете не нашли мочевую кислоту
Ученые, работа которых опубликована в журнале Journal of Ornithology, проанализировали экскременты шести видов птиц с помощью рентгеноструктурного анализа и не нашли мочевой кислоты ни в одном из них.
N+1 04:07
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54