Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением. Стюарды после входа фанатов на гостевую трибуну закрывали на ключ калитки, установленные на ограждении.

Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

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