Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФанату «Рейнджерс» пожизненно запретили посещать домашние игры команды

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Сразу после инцидента представители «Рейнджерс» сообщили, что болельщику до конца жизни запрещено посещать домашние матчи команды на стадионе «Айброкс». Поединки между «Рейнджерс» и «Селтиком», которые представляют Глазго, считаются одними из самых горячих в Европе.
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