Футбол
Bookmaker-ratings.ruФанату «Рейнджерс» пожизненно запретили посещать домашние игры команды
Сразу после инцидента представители «Рейнджерс» сообщили, что болельщику до конца жизни запрещено посещать домашние матчи команды на стадионе «Айброкс». Поединки между «Рейнджерс» и «Селтиком», которые представляют Глазго, считаются одними из самых горячих в Европе.
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«Рейнджерс» пожизненно забанили фаната за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»
Sport24.ruвчера в 19:49
«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс» за оскорбление капитана «Селтика»
Бомбардир.рувчера в 23:31
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