Футбол

Газета.RuГазета.RuФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Болельщика «Спартака» оштрафовали и запретили ходить на футбол из-за оскорблений Дзюбы. Подробности

Спорт-Экспресс09:55

Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года

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Sport24.ru10:25

Суд в Петербурге запретил фанату «Спартака» полтора года посещать матчи

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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