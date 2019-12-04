Футбол
Газета.RuФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Гаджеты
Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple
Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
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Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Общество
Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Политика
Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Армия и оружие
Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужно и дальше совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), за последние годы предприятия ОПК создали около 20 образцов.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов
По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Экономика
«Интер РАО» получала предложения от Украины о поставках электроэнергии
Как рассказали ТАСС представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Авто
С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Политика
Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз
НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Происшествия
Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян
Армия и оружие
Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4
У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Финансы
Курс доллара: давление на рубль усилится
Рубль завершил прошлую неделю на нисходящем тренде, подешевев к основным резервным мировым валютам.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
CBS: ФБР считает российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР призналось, что считает любые российские приложения "потенциальной контрразведывательной угрозой", сообщает CBS News.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Происшествия
В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель
При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Политика