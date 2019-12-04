Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Гаджеты Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Политика Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужно и дальше совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), за последние годы предприятия ОПК создали около 20 образцов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Авто С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.