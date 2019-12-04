Футбол

Газета.RuГазета.RuФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Болельщика «Спартака» оштрафовали и запретили ходить на футбол из-за оскорблений Дзюбы. Подробности

Спорт-Экспресс09:55

Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года

Чемпионат08:33

Столичный Амиго заплатит штраф за оскорбление Дзюбы. На стадионы его не пустят полтора года

Фонтанка.Ру08:08

Болельщик, оскорбивший Артема Дзюбу, получил крупный штраф

Петербургский дневник08:42

Заводящему «Спартака» запретили посещать матчи на 1,5 года. Его подозревают в организации кричалок в адрес Дзюбы

Sports.ru08:15

Ветеран «Спартака» возмущен жестким наказанием фаната за оскорбления Дзюбы: «Это беспредельщики»

Sport24.ru10:25

Суд в Петербурге запретил фанату «Спартака» полтора года посещать матчи

78.ru08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple

Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
Life.ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка

Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Газета Metro 06:49
Общество

Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам.
Российская газета вчера в 22:03
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Политика

Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Армия и оружие

Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужно и дальше совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), за последние годы предприятия ОПК создали около 20 образцов.
РИА Новости 10:26
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов

По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».
ФАН 00:08
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Телеканал 360° 08:51
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Lisa.ru 08:01
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК

РИА Новости 09:55
Экономика

«Интер РАО» получала предложения от Украины о поставках электроэнергии

Как рассказали ТАСС представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках.
News.ru 07:59
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Авто

С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России

Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
SpeedMe вчера в 03:14
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз

НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Коммерсантъ 09:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян

Реальное время вчера в 03:27
Армия и оружие

Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4

У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Российская газета 06:11
Финансы

Курс доллара: давление на рубль усилится

Рубль завершил прошлую неделю на нисходящем тренде, подешевев к основным резервным мировым валютам.
Expert.ru 01 декабря в 23:40
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Политика

CBS: ФБР считает российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР призналось, что считает любые российские приложения "потенциальной контрразведывательной угрозой", сообщает CBS News.
РЕН ТВ вчера в 04:40
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
РИА Новости 05:19
Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Газета.Ru 07:51
Политика

СБУ задержала члена севастопольского отделения «Единой России»

Крым 24 вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное