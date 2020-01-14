Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

Ранее болельщика осудили к реальному сроку за то, что в перерыве матча чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) он ударил силовика ногой. На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный

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Горсуд Петербурга заменил фанату «Зенита» реальный срок на условный

Петербургский дневник10:54

Фанату «Зенита», «случайно» ударившему ногой сотрудника ОМОН, заменили срок на условный

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Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

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Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным

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Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

Спорт-Экспресс09:02

Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Фонтанка.Ру10:20
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Происшествия

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РБК 10:44
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РБК 05:25
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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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ЦСКА обыграл «Реал», прервав их 13-матчевую серию побед в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Lenta.ru 13:29
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