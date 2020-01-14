Происшествия
Московский КомсомолецФанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
Ранее болельщика осудили к реальному сроку за то, что в перерыве матча чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) он ударил силовика ногой. На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
КП - Санкт-Петербург12:02
Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным
Телеканал Санкт-Петербург09:21
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Напомним, все российские клубы («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») в нынешнем сезоне уже прекратили борьбу в еврокубках.
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Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
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СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
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«Непонятно, зачем его обсуждали» — родители и эксперты о новом порядке реабилитации
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