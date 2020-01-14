Ранее болельщика осудили к реальному сроку за то, что в перерыве матча чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) он ударил силовика ногой. На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката.

Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

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Общество Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева мразями Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оставил крайне неоднозначный пост в Фейсбуке, чем вызвал гнев части своих подписчиков.

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