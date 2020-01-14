Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

Ранее болельщика осудили к реальному сроку за то, что в перерыве матча чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) он ударил силовика ногой. На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный

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Горсуд Петербурга заменил фанату «Зенита» реальный срок на условный

Петербургский дневник10:54

Фанату «Зенита», «случайно» ударившему ногой сотрудника ОМОН, заменили срок на условный

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Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

РИА Новости09:50

Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным

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Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

Спорт-Экспресс09:02

Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Фонтанка.Ру10:20
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Карпин назвал причину провала российских клубов в еврокубках

Напомним, все российские клубы («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») в нынешнем сезоне уже прекратили борьбу в еврокубках.
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Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru 08:40
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Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Игромания.ру 13:41
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Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
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Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

РИА Новости 16:41
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Автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан для допроса

Автор видео, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Известия 17:33
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Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
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Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

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Составили список проблемных турбодвигателей

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Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

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«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн

Как сообщается, новое соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн.
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«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова

Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Sportbox.RU 15:06
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
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Лавров рассказал об уходе от доллара в российской экономике

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны.
Газета.Ru 18:59
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Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации

Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
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«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов

ГЛАС.RU 13:44
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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
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По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
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Космос

Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
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Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева мразями

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оставил крайне неоднозначный пост в Фейсбуке, чем вызвал гнев части своих подписчиков.
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Общество

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РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
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Opel расширит в России модельный ряд

Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
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Директор управления эксплуатации Бурейского водохранилища подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дебри-ДВ 07:37
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Названы привычки, вредные для интимной жизни

SMINEWS в Подольске вчера в 13:59
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