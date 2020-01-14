Происшествия
Московский КомсомолецФанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
Ранее болельщика осудили к реальному сроку за то, что в перерыве матча чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) он ударил силовика ногой. На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
КП - Санкт-Петербург12:02
Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным
Телеканал Санкт-Петербург09:21
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Футбол
Карпин назвал причину провала российских клубов в еврокубках
Напомним, все российские клубы («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») в нынешнем сезоне уже прекратили борьбу в еврокубках.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Гаджеты
Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800
Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Политика
Автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан для допроса
Автор видео, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Хоккей
«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн
Как сообщается, новое соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн.
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Лавров рассказал об уходе от доллара в российской экономике
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны.
Биатлон
Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации
Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
Хоккей
«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Общество
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева мразями
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оставил крайне неоднозначный пост в Фейсбуке, чем вызвал гнев части своих подписчиков.
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Авто
Opel расширит в России модельный ряд
Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
Происшествия
Директор управления эксплуатации Бурейского водохранилища подозревается в получении взятки
Возбуждено уголовное дело в отношении директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Здоровье