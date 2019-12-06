РПЛ
Газета.RuФанаты «Арсенала» и «Локомотива» ушли с трибун во время матча
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
|42′
Игорь Горбатенко
|48′
|50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
|63′
|65′
Мацей Рыбус
|70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
|73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
|78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
|80′
Горан Чаушич
|83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
|86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
|87′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
10
Кангва
17
Аджоев
27
Ломовицкий
77
Коченков
2
Живоглядов
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
9
Смолов
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Фанаты тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" покинули трибуны на 30-й минуте во время матча 19-го тура чемпионата России.
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Болельщики тульского «Арсенала» покидают трибуны стадиона в поддержку фанатов «Спартака»
Тульские новостивчера в 12:08
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
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