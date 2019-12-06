Фанаты тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" покинули трибуны на 30-й минуте во время матча 19-го тура чемпионата России.

Фанаты «Арсенала» и «Локомотива» ушли с трибун во время матча

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