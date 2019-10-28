Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Арсенала» освистали Джаку
Во время воскресного дерби с «Кристал Пэлас» полузащитник был освистан болельщиками во время своей замены. После этого Джака бросил капитанскую повязку Пьеру-Эмерику Обамеянгу, снял футболку и отправился прямиком в раздевалку.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Происшествия
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Политика
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Общество
МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.
Общество
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Спорт
Сулейманов объяснил, почему Месси круче Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси имеет большее значение для мирового спорта, чем чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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Задержан зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.