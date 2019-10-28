Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Арсенала» освистали Джаку

Во время воскресного дерби с «Кристал Пэлас» полузащитник был освистан болельщиками во время своей замены. После этого Джака бросил капитанскую повязку Пьеру-Эмерику Обамеянгу, снял футболку и отправился прямиком в раздевалку.
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