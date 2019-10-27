Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Арсенала» освистали Джаку
Во время воскресного дерби с «Кристал Пэлас» полузащитник был освистан болельщиками во время своей замены. После этого Джака бросил капитанскую повязку Пьеру-Эмерику Обамеянгу, снял футболку и отправился прямиком в раздевалку.
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Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
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Фанаты «Арсенала» освистали собственного капитана. Он послал их и сорвал с себя футболку
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Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
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Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
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