Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Арсенала» освистали Джаку

Во время воскресного дерби с «Кристал Пэлас» полузащитник был освистан болельщиками во время своей замены. После этого Джака бросил капитанскую повязку Пьеру-Эмерику Обамеянгу, снял футболку и отправился прямиком в раздевалку.
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Унаи Эмери
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
— Унаи ЭмериProstoProSport вчера в 16:48

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