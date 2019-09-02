Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Барселоны» выступают за назначение Пике президентом клуба
Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике является фаворитом болельщиков на пост президента клуба, об этом информирует издание AS. В команду Пике могут войти Карлес Пуйоль и Хави, которого видят в роли следующего главного тренера команды.
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Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Комсомольская правда вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика
Космодром Восточный может достроить Минобороны
EastRussia вчера в 21:06
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице.
Москва 24 06:11
Футбол
«Крылья Советов» командируют защитника в «Нижний Новгород»
Как стало известно matchtv.ru, защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков на правах аренды переходит в «Нижний Новгород».
Матч ТВ 09:22
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Политика
В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
News.ru 04:01
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Политика
В Госдуме объяснили подоплеку требований Польши о репарациях
Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, ни что иное как продолжение склок внутри ЕС.
REGNUM 08:03
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Глава МИД Латвии: балтийские страны никогда не входили в СССР
В Латвии министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Балтики на самом деле никогда не были частью бывшего СССР.
ФедералПресс 31 августа в 00:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.
Piter.tv 04:30
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Футбол
В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку
В серии А очередной скандал на расовой почве случился во время матча "Кальяри" — "Интер" (1:2).
Спорт-Экспресс 09:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Общество
Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста
Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Гаджеты
В iOS 13 нашли упоминания умных очков Apple и системной AR-оболочки StarBoard
В текстовом файле описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности.
iXBT.com 06:23
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Баскетбол
Аргентинец Скола вышел на второе место по очкам на чемпионатах мира
Скола в первой четверти матча с командой Нигерии на Кубке мира-2019, который проходит в Китае, набрал семь очков, после чего в активе 39-летнего форварда стало 595 очков.
РИА Новости 05:29