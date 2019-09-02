Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Барселоны» выступают за назначение Пике президентом клуба

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике является фаворитом болельщиков на пост президента клуба, об этом информирует издание AS. В команду Пике могут войти Карлес Пуйоль и Хави, которого видят в роли следующего главного тренера команды.
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Фанаты «Барселоны» хотят видеть Пике новым президентом клуба, Хави — тренером

Sportbox.RU01:58

Фанаты «Барселоны» выступают за назначение Пике президентом клуба

Евро-футбол.ру02:10

Фанаты «Барсы» хотят, чтобы Пике стал президентом клуба, а Хави — тренером

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