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Газета.RuФанаты ЦСКА не поддержат акцию болельщиков «Спартака»
Болельщики московского ЦСКА не поддержат акцию фанатского объединения столичного "Спартака" "Фратрии" в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает Sport24. Ранее "Фратрия" призвала болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.
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Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте
Петербургский дневник03:24
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