РПЛ

Газета.RuГазета.RuФанаты ЦСКА не поддержат акцию болельщиков «Спартака»

Болельщики московского ЦСКА не поддержат акцию фанатского объединения столичного "Спартака" "Фратрии" в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает Sport24. Ранее "Фратрия" призвала болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Болельщики ЦСКА отказались поддержать «Фратрию» и не будут уходить с матча РПЛ после 30-й минуты

Sport24.ru11:07

Футбольные фанаты еще нескольких команд РПЛ присоединились к акции «Фратрии»

Спорт день за днем10:57

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском01:34

Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте

Петербургский дневник03:24

«Фратрия» призывает болельщиков клубов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

Sport.ru02:29

Фанаты «Спартака» призвали всех болельщиков, в том числе и «Зенита», массово покинуть матчи 19-го тура РПЛ из-за «агрессии» силовиков

Фонтанка.Ру02:22

Болельщик «Зенита» Евгений «Шляпа» Степанов: «Еще не принял решение по поводу поддержки акции „Фратрии“. Но правоохранители перегнули палку»

Спорт-Экспресс08:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:50, Ашберн
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

РИА Новости 14:33
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие

Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах

Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Военное обозрение 04 декабря в 04:39
Происшествия

«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»

Самым резонансным делом второй волны приговоров по делу о массовых выступлениях в столице накануне выборов в Мосгордуму стал приговор 21-летнему студенту факультета политологии ВШЭ Егору Жукову.
Коммерсантъ 15:29
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Футбол

«Арсенал» крупно победил «Локомотив»

Свободная Пресса 13:42
Политика

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили связали с группой спецназначения «Вымпел»

Россиянин, арестованный за убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине, мог служить в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и иметь отношение к убийству депутата в Карелии в 2007 году.
Дождь 15:27
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Космос

Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот

AstroNews.ru 04 декабря в 18:19
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Экономика

Регион получит из федерального бюджета 781 миллион рублей

Владимирская область уже получала федеральный грант в размере 332 миллионов рублей в 2017 году.
Призыв (г. Владимир) вчера в 04:00
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Lenta.ru 15:35
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать 85-летие

Актриса Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать юбилей — 8 декабря ей исполнится 85 лет.
Дни24 04:34
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Наука

Сжатый свет ускорил поиски гравитационных волн на детекторе VIRGO

Как отмечают Люк и его коллеги, сжатый свет повышает чувствительность детекторов гравитационных волн примерно так же сильно, как и простое увеличение мощности лазера, но при этом у него нет столь же сильных отрицательных качеств.
ТАСС Наука 10:30
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Общество

Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

Lenta.ru 08:08
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»

АиФ Казань 14:50
Футбол

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

Известный тренер и футбольный функционер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное изменение правила офсайда.
Москва 24 02:03
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru вчера в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное