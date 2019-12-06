Болельщики московского ЦСКА не поддержат акцию фанатского объединения столичного "Спартака" "Фратрии" в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает Sport24. Ранее "Фратрия" призвала болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.

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