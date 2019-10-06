Футбол
Евро-футбол.руФанаты ЦСКА поддержали Ганчаренко
Болельщики ЦСКА на матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Политика
Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения
Газета.Ru 11:13
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Политика
Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции
После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.
Взгляд.ру 11:10
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Российская газета 09:34
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии
В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Кино
Зрители ушли с показа «Джокера» из-за аплодирующего убийствам мужчины
Народные новости 09:32
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07