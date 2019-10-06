Болельщики ЦСКА на матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Происшествия Подросток убил подругу и ее семью в Австрии На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Происшествия Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Культура Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.

Политика Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.

Политика Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.

Политика Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Политика Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Происшествия Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.