Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты ЦСКА поддержали Ганчаренко

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Болельщики ЦСКА на матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
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