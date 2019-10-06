Футбол
Евро-футбол.руФанаты ЦСКА поддержали Ганчаренко
Болельщики ЦСКА на матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
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«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
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15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
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Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
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Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
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Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Общество
В Израиле нашли «Нью-Йорк раннего бронзового века»
Город занимал площадь в 65 гектаров, там проживали шесть тысяч человек.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
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Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
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Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
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Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
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РИА Новости вчера в 21:00
Политика
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Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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