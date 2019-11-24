Футбол
РБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко
По ходу матча на трибуне фанатов ЦСКА появились картонная фигура Гончаренко, баннер в поддержку тренера, а также несколько растяжек с цитатами персональных указаний наставника игрокам команды.
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«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера
Sportbox.RUвчера в 12:13
Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение
Спорт-Экспрессвчера в 11:57
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