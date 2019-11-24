Футбол

РБКРБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко

По ходу матча на трибуне фанатов ЦСКА появились картонная фигура Гончаренко, баннер в поддержку тренера, а также несколько растяжек с цитатами персональных указаний наставника игрокам команды.
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