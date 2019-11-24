РПЛ
РБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко
Болельщики ЦСКА организовали перфоманс в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко во время домашней игры 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение
Спорт-Экспрессвчера в 11:57
«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера
Sportbox.RUвчера в 12:13
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Политика
Курсантам военных училищ в США запретили пользоваться соцсетью TikTok
Общество
ФАР попросила Медведева проверить целесообразность теста на CDT для водительских справок
Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой взять на личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений.
Экономика
Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету
Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Энергетика
Минэнерго Украины считает контракт с Газпромом абсолютным приоритетом
«Абсолютным приоритетом» назвал подписание до конца года контракта с Газпромом на транзит газа украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в беседе с журналистами 25 ноября.
Наука
Вороны могут контролировать себя как дети
Вороны могут контролировать себя как дети.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа
Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Происшествия
Православного священника из ЕАО заподозрили в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) арестовал на два месяца настоятеля храма в селе Амурзет Биробиджанской епархии по подозрению в растлении малолетних, сообщается на сайте епархии.
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.
Политика
Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.