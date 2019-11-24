РПЛ

РБКРБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко

Болельщики ЦСКА организовали перфоманс в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко во время домашней игры 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
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Белорусский футболист
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