Футбол
Газета.RuФанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»
Объединение фанатов московского ЦСКА "Люди в черном" высказалось по поводу задержаний болельщиков столичного "Спартака" с петербургским "Зенитом". Напомним, что встреча проходила в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" и завершилась со счтеом 1:0 в пользу хозяев.
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Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Армия и оружие
Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Биатлон
Хованцев рассказал, как Логинову выиграть общий зачёт Кубка мира
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов может конкурировать с любыми биатлонистами и бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке
Популярная телевизионная ведущая Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала поклонникам о том, что живет со своим законным супругом Константином Богомоловым в "гостевом браке".
Спорт
Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП
Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу Импровизированные колокола зазвучали прямо в замке именитого семейства.
Экономика
Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП до 1,2% в 2019 году. Это следует из нового доклада международной организации.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Экономика
«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины
В рамках повторного конкурса по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Футбол
Семак не считает «Зенит» империей зла
«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.