Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Объединение фанатов московского ЦСКА "Люди в черном" высказалось по поводу задержаний болельщиков столичного "Спартака" с петербургским "Зенитом". Напомним, что встреча проходила в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" и завершилась со счтеом 1:0 в пользу хозяев.
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