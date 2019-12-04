Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Объединение фанатов московского ЦСКА "Люди в черном" высказалось по поводу задержаний болельщиков столичного "Спартака" с петербургским "Зенитом". Напомним, что встреча проходила в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" и завершилась со счтеом 1:0 в пользу хозяев.
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