Футбол

РБКРБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко

Болельщики ЦСКА организовали перфоманс в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко во время домашней игры 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
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