Болельщики ЦСКА организовали перфоманс в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко во время домашней игры 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Политика Росгвардейцев обяжут представляться В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Наука Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.

Общество Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Технологии Создатель интернета призывает сделать его безопасным Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.

Наука Бактериальные полимеры ускорили заживление костей Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Спорт ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.