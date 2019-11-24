Футбол
РБКФанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера Гончаренко
Болельщики ЦСКА организовали перфоманс в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко во время домашней игры 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера
Sportbox.RUвчера в 12:13
Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение
Спорт-Экспрессвчера в 11:57
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
Росгвардейцев обяжут представляться
В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.
Игры
Cyberpunk 2077 не будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Scarlett на релизе консолей
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 2020 года, игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Наука
Большое депрессивное расстройство будут лечить псилоцибином
В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус «прорывной терапии» испытаниям псилоцибина в качестве средства против резистентной депрессии, которые проводит компания Compass Pathways.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Футбол
«Зенит» показал восстановление Малкома
Полузащитник «Зенита» Маклом продолжает процесс восстановления после травмы.
Общество
Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец
Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Происшествия
В центре Харькова взорвали машину адвоката
В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Технологии
Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети
Технологии
Создатель интернета призывает сделать его безопасным
Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Кино
Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»
Киностудия Lucasfilm опубликовала ролик об истории успеха вселенной «Звёздных войн».
Происшествия
Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Наука
Бактериальные полимеры ускорили заживление костей
Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Спорт
ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав
По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.
Экономика
Банк «Открытие» и Сергей Солонин могут продать 23,4 млн акций Qiwi
Банк "Открытие" и гендиректор Qiwi Сергей Солонин могут "время от времени" реализовать до 23 426 733 ADS Qiwi (одна расписка представляет 1 акцию класса B). Фактическая цена за акцию класса B будет зависеть от ряда факторов, которые могут иметь значение на момент предложения.
Политика