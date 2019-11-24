Футбол
ЧемпионатФанаты ЦСКА принесли на стадион картонную фигуру Гончаренко
Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение
Спорт-Экспрессвчера в 11:57
«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера
Sportbox.RUвчера в 12:13
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