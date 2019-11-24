Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Происшествия Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.

Космос Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.

Гаджеты Компания выпускает в России свой первый смартфон без сервисов Google Компания выпускает в России свой первый смартфон без сервисов Google Китайская Huawei начинает в России продажу нового флагманского смартфона Mate 30 Pro.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Экономика Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

Музыка Анна Семенович рассказала о брошенной в Путина туфле Анна Семенович, исполнительница из РФ, в рамках телешоу «Секрет на миллион» рассказала о забавном случае, произошедшем с ней в ходе концерта, на котором присутствовал Владимир Путин, российский лидер.