Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанаты ЦСКА принесли на стадион картонную фигуру Гончаренко

Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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