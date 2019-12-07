Болельщики московского ЦСКА покинули гостевую трибуну во время матча 19-го тура чемпионата России против "Краснодара". Фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия" призвало болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.

Фанаты ЦСКА ушли с трибуны во время матча с «Краснодаром»

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