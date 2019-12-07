РПЛ
Газета.RuФанаты ЦСКА ушли с трибуны во время матча с «Краснодаром»
|14′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|62′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Болельщики московского ЦСКА покинули гостевую трибуну во время матча 19-го тура чемпионата России против "Краснодара". Фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия" призвало болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:03, Ашберн
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Политика
«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Политика
Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Происшествия
В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые
Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Спорт
Сборная России по гандболу одержала вторую победу на ЧМ-2019
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии женская сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 35:22.
Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Космос
Ученые доказали существование Бога
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Происшествия
Источник рассказал о причине покушения на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии
Следственный комитет считает, что покушение на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева связано с убийством лидера клана Ибрагима Белхароева.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Армия и оружие
Комиссия Пентагона констатировала износ 60% техники ВСУ
Комиссия министерства обороны США, побывшая с инспекцией на позициях украинских оккупантов в Донбассе, выявила 60% износа военной техники ВСУ.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Фигурное катание
Американский фигурист побил два мировых рекорда на Гран-при в Турине
Американец Натан Чен победил в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Турине, обновив два мировых рекорда.
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах) — Бавария 0:0 (1-й тайм)
"Бавария" забуксовала и идет четвертой Параллельно "Боруссия" из Дортмунда играет с "Фортуной".
Футбол
Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Хоккей
«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»
Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Футбол
«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»
«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Происшествия
В Грузии затонуло рыболовецкое судно
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.