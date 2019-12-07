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Газета.RuГазета.RuФанаты ЦСКА ушли с трибуны во время матча с «Краснодаром»

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
14′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
62′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Болельщики московского ЦСКА покинули гостевую трибуну во время матча 19-го тура чемпионата России против "Краснодара". Фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия" призвало болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.
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