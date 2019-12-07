Фанаты столичного ЦСКА покинули трибуны в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" в знак солидарности с поклонниками московского "Спартака". Произошло это в перерыве встречи в Краснодаре.

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