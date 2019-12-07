РПЛ
РИА НовостиКраснодар — ЦСКА 1:1
|14′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|62′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Ари
Маркус Берг
|87′
|87′
Никола Влашич
Яка Бийол
|90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
|90′+9′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Фанаты столичного ЦСКА покинули трибуны в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" в знак солидарности с поклонниками московского "Спартака". Произошло это в перерыве встречи в Краснодаре.
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