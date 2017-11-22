Футбол

Lenta.ruLenta.ruФанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт». Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии.
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Из-за беспорядков фанатов ЦСКА в Будапеште перекрыта единственная ветка метро в сторону стадиона

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:21, Вашингтон
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