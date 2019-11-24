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РИА НовостиРИА НовостиФанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко

Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко. Встреча проходит в Москве на стадионе ЦСКА.
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