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РИА НовостиФанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко. Встреча проходит в Москве на стадионе ЦСКА.
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«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера
Sportbox.RUвчера в 12:13
Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение
Спорт-Экспрессвчера в 11:57
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