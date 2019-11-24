РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиФанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко

Болельщики московского ЦСКА во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов" растянули на фанатской трибуне баннеры с цитатами дисквалифицированного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко. Встреча проходит в Москве на стадионе ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реализовать гениальный план главного было делом техники». ЦСКА хватило и картонного Гончаренко

Sport24.ruвчера в 14:00

ЦСКА – «Крылья Советов»: самарцев поддержат около 300 болельщиков

ТРК Губерниявчера в 06:20

«Я/МЫ Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера

Sportbox.RUвчера в 12:13

Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко

РИА Новостивчера в 11:53

Как решить проблему с дисквалифицированным Гончаренко? У фанатов ЦСКА есть решение

Спорт-Экспрессвчера в 11:57

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0, 24 ноября 2019, обзор игры, супергол Влашича

Чемпионатвчера в 13:13

Гончаренко пропускал матч, но болельщики ЦСКА выкрутились: сделали картонного тренера и баннеры с его выкриками

Sports.ruвчера в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Фигурное катание

Леонова — о Туктамышевой: «Плохо, что Лизу называют бабушкой»

Спорт-Экспресс 06:58
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок

Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Газета.Ru 07:35
Гаджеты

Телевизор Huawei Smart Screen с диагональю 75 дюймов оценён в $1850

Компания Huawei представила на презентации в Китае новый «умный» телевизор Smart Screen: панель имеет размер 75 дюймов по диагонали.
3DNews 06:00
Происшествия

В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»

Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
РИА Новости 05:03
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии - пройдет 9 декабря в Париже.
РИА Новости 05:59
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Известия 06:59
Общество

Вячеслав Володин предложил заняться «саратовскими двориками»

Общественное мнение 04:00
Происшествия

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Харькове из-за подрыва автомобиля объявили план «Перехват»

Украина.ру 06:58
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Происшествия

Упавшая во время выступления в Белгороде гимнастка повредила ногу

Гимнастке санкт-петербургского цирка "Империал", упавшей из-под купола цирка во время представления в Белгороде, не потребовалась госпитализация, она находится дома, рассказал РИА Новости директор цирка Андрей Митачкин.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами

Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Лениздат.Ру 01:51
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Религия

Рождество предложили перенести на Украине

Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Вечерняя Москва 07:32
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов стал видеоблогером

Газета.Ru 03:04
Экономика

В Дагестане долги за электроэнергию достигли 37,5 млрд рублей

Как стало известно от пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ стала предметом совещания в Минстрое РФ.
Замана 06:58
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ru вчера в 08:31
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Политика

Лукашенко считает Калининград «нашей областью»

Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Газета.Ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное