Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.

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Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

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