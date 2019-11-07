Общество
Газета.RuФанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ 15:50
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Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Известия 19:30
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом
В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
РБК 19:18
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри
Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
Motor 08:52
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Общество
Франция официально пригласит Россию восстанавливать сгоревший Нотр-Дам
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция подтвердила намерение пригласить Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:09
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Политика
В ООН приняли резолюцию с призывом отменить экономическую блокаду Кубы
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом отменить экономическую блокаду Кубы. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:25
Политика
Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости 14:53
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Киберспорт
Дебютный боевой пропуск Call of Duty: Modern Warfare появится в декабре
Наверное, единственной новостью из квартального отчёта Activision Blizzard стала примерная дата выхода дебютного боевого пропуска Call of Duty: Modern Warfare — он появится в декабре вместе со стартом первого сезона шутера.
Игромания.ру 19:13
Спорт
Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории
В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль 08:07
Авто
Россияне стали покупать меньше машин
Lenta.ru 11:50
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ 20:03
Политика
Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53