Общество

Газета.RuГазета.RuФанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
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