РПЛ
Евро-футбол.руФанаты «Динамо» призвали Хохлова подать в отставку
|25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
|45′+1′
|65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|70′
|71′
Александр Сухов
|73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
|77′
|84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
24
Евгеньев
34
Рауш
20
Грулев
6
Юсупов
5
Филипп
15
Нойштедтер
11
Шиманьский
10
Игбоун
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
3
Аликин
9
Терентьев
2
Круговой
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
17
Гиоргобиани
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
Имея в активе только десять очков, команда Дмитрия Хохлова занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Фанаты «бело-голубых» недовольны таким положением дел. По ходу матча против «Уфы» ряд фанатов «Динамо» скандировали «Хохлов – физрук».
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«Хохлов — физрук». Фанаты «Динамо» призвали тренера покинуть команду. Видео
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