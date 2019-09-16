РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Динамо» призвали Хохлова подать в отставку

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Имея в активе только десять очков, команда Дмитрия Хохлова занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Фанаты «бело-голубых» недовольны таким положением дел. По ходу матча против «Уфы» ряд фанатов «Динамо» скандировали «Хохлов – физрук».
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