Футбол
Свободная ПрессаФанаты «Факела» напали на футболистов после матча
Матч ФНЛ между «Факелом» и «Нижним Новгородом» закончился скандалом. После того, как воронежский клуб уступил со счётом 2:0, группа местных фанатов выбежала на поле и атаковала футболистов, сообщает «Чемпионат».
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ФНЛ не оставит без внимания инцидент с выбежавшими на поле болельщиками «Факела»
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«Безобразие на поле». В Воронеже фанаты избили снова проигравших футболистов «Факела»
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Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.