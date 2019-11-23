Матч ФНЛ между «Факелом» и «Нижним Новгородом» закончился скандалом. После того, как воронежский клуб уступил со счётом 2:0, группа местных фанатов выбежала на поле и атаковала футболистов, сообщает «Чемпионат».

Фанаты «Факела» напали на футболистов после матча

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