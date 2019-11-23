Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

Матч 25-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Нижним Новгороде" в Воронеже завершился победой гостей со счетом 2:0. На видеозаписи, размещенной на сайте ФНЛ, видно, что после финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков, которые попытались устроить драку с футболистами "Факела".
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