Футбол
РИА НовостиФанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Матч 25-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Нижним Новгороде" в Воронеже завершился победой гостей со счетом 2:0. На видеозаписи, размещенной на сайте ФНЛ, видно, что после финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков, которые попытались устроить драку с футболистами "Факела".
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Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Ротару хотят лишить звания народной артистки СССР
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению
Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
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Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
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Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Политика
Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
Футбол
Федор Чалов может перейти в «Челси»
По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Авто
Опубликованы самые опасные ошибки при смене шин на авто
Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.